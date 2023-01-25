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Экс-президент Польши Валенса: у Германии есть уникальный шанс разобраться с Россией

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У Германии и Польши появилась возможность разобраться с Россией и Китаем. Такое мнение выразил бывший польский лидер Лех Валенса в среду, 25 января.

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«Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это в особенности хорошо, поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией, а затем с Китаем. У нас больше не будет такого шанса», — сказал он в интервью газете Fakt.

Валенса неоднократно выступал с русофобскими заявлениями. В частности, в июле 2022 года он предлагал «расчленить» Россию, снизив численность ее населения до 50 млн человек. А кроме того, по его мнению, следовало бы захватить Москву из-за ситуации вокруг Украины.

В октябре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова властей Польши о том, что СССР не освобождал страну от фашистов, являются ложью и попыткой обмануть молодое поколение. Он отметил, что история покажет, как в корне неправильно провоцировать ненависть к русским.

Кроме того, в Польше борются с советскими памятниками. 1 сентября 2022 года пресс-секретарь муниципального управления польского Валбжиха Эдуард Шевчак сообщил о том, что в городе демонтировали памятник советским солдатам. 25 августа в польском городе Бржег на юге страны демонтировали очередной памятник солдатам Красной армии. Снос монумента был инициирован местными жителями, которые составили петицию по этому поводу. Польские власти оценили стоимость работ по демонтажу памятника в 400–500 тыс. злотых (около 5 млн рублей). Средства выделил Институт национальной памяти Польши.

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