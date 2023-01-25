Производитель электрооборудования Legrand заявил о желании уйти из РФ

Французский производитель электрооборудования Legrand сообщил 25 января об уходе с российского рынка, на котором работает с 1993 года. В качестве причины компания указала в релизе формулировку «в виду текущих обстоятельств».

«В виду текущих обстоятельств, включая растущую операционную сложность и неопределенность, Legrand решила прекратить все виды деятельность в России и в настоящее время рассматривает варианты своевременной и упорядоченной передачи контроля над ними», — сказано в сообщении компании.

В Legrand уверены, что это решение наилучшее для «обеспечения постоянного соблюдения всех законодательных и нормативных актов», для сотрудников и клиентов компании.

На долю деятельности Legrand в России в 2022 году пришлось примерно 1,5% годового объема продаж компании.

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