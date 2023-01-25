В Астрахани появится новый сквер

Новый сквер появится на проезде Воробьева в Советском районе Астрахани. Об этом пишет в среду, 25 января, «Астрахань-24.

Как отмечается в материале, за реконструкцию пространства в 2022 году проголосовали местные жители.

Сейчас проект проходит экспертизу сметной стоимости.

Площадь сквера составит более 5,5 тыс. кв. м. Территорию у рынка на проезде Воробьева озеленят. Также будет установлено уличное освещение. Рабочие уложат плитку. В сквере появятся малые архитектурные формы, детская и спортивная площадки.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области в 2023 году расчистят более 10 км русел рек. Работы пройдут на участках рек Мошляйка в селе Тулиновка и Ворона в районе Кирсанова. Протяженность выбранного отрезка Мошляйки составляет около 1 км, реки Ворона — более 9 км.