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В Твери из окна жилого дома выпал двухлетний ребенок

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В поселке Сахарово в Твери из окна выпал двухлетний ребенок. Об этом в среду, 25 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По предварительной информации, ребенок обратился на москитную сетку. Девочка была госпитализирована. Ей оказывают необходимую помощь.

Сейчас по факту инцидент проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее, 17 января, 11-летний школьник выпал из окна девятого этажа на западе Москвы. После падения мальчик выжил. Он был госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

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