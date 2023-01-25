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Словакия назвала условие передачи Киеву танков Т-72

Минобороны Словакии: страна поставит Киеву танки Т-72 при получении западной техники взамен
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Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
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Словакия поставит Киеву танки Т-72 при получении западной техники взамен. Об этом в среду, 25 января, заявила пресс-секретарь минобороны страны Мартина Ковал-Какашчикова.

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«Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены», — приводит ее слова портал Teraz.

В свою очередь министр обороны Словакии Ярослав Надь на брифинге подчеркнул, что Словакия пока не обсуждает вопрос предоставления Украине танков Leopard 2, но может передать советские Т-72.

«Мы готовы их передать Украине хоть завтра, [если] мы получим необходимую поддержку от западных стран», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

По его словам, Словакия имеет на вооружении 30 советских танков T-72.

T-72 — советский средний танк, самый массовый танк второго поколения.

Ранее в этот день немецкое правительство решило передать Украине танки Leopard 2 – Берлин направит Киеву 14 машин. Вслед за этим решение ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Финляндии, Португалии, Нидерландах, Испании и Норвегии. По подсчетам украинских СМИ, Киев может получить до 113 танков Leopard 2 от разных стран.

В этот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Военный эксперт Игорь Никулин 25 января в беседе с «Известиями» отметил, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ход спецоперации РФ. Он подчеркнул, что у российских военных с ними проблем не будет.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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