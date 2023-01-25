В Калуге расселят 57 аварийных домов

В Калуге начался четвертый этап программы по расселению из аварийного жилья. Об этом в среду, 25 января, пишет газета «Весть» со ссылкой на городскую управу.

В рамках нового этапа будет расселено 57 домов.

Как отмечается в материале, в прошлом году по программе было расселено 30 домов — 180 помещений общей площадью 5,5 тыс. кв. м. На эти цели было выделено более 352 млн рублей.

137 семей получили квартиры в строящихся домах, 25 семей — деньги, еще по 18 семьям вопрос решается в судебном порядке.

Ранее, 12 января, сообщалось что в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) в 2023 году из аварийного жилфонда планируют переселить около 90 семей.