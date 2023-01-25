Синоптики рассказали о погоде в Брянской области в четверг

В четверг, 26 января, в Брянской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом 25 января пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Осадков не будет.

Температура воздуха в ночные часы опустится до -8 градусов, а днем поднимется до +1 градуса.

22 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что самым холодным днем в Москве станет четверг, 26 января.

Метеорологи уже составили предварительный прогноз на февраль в столице. Последний месяц зимы будет мягким, но снежным: высота снежного покрова может увеличиться до 36–38 см, рассказали в центре погоды «Фобос».