Появились первые кадры после наезда на пешеходов «Газели» с номерами Минобороны

В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых запечатлены первые минуты после наезда «Газели» с номерами Минобороны на пешеходов в Москве.

В столичной Госавтоинспекции ранее этим вечером сообщили, что пешеходы, пострадавшие в результате ДТП, перебегали проезжую часть в неположенном месте.

Ранее в этот день сообщалось, что на Ленинградском шоссе в Москве «Газель» сбила пешеходов. По данным источника «Известий», в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

В ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП. Отмечалось, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.