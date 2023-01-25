Появились первые кадры после наезда на пешеходов «Газели» с номерами Минобороны
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- Появились первые кадры после наезда на пешеходов «Газели» с номерами Минобороны
В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых запечатлены первые минуты после наезда «Газели» с номерами Минобороны на пешеходов в Москве.
В столичной Госавтоинспекции ранее этим вечером сообщили, что пешеходы, пострадавшие в результате ДТП, перебегали проезжую часть в неположенном месте.
Ранее в этот день сообщалось, что на Ленинградском шоссе в Москве «Газель» сбила пешеходов. По данным источника «Известий», в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.
В ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП. Отмечалось, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.