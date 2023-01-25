Суд оштрафовал выбросившую из окна собаку жительницу Петербурга

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал местную жительницу Елену Семенищеву, которая была признана виновной в жестоком обращении с животными. Об этом в среду, 25 января, пишет 78.ru со ссылкой на городскую объединенную пресс-службу судов.

Как было установлено судом, 10 августа около 15:00 женщина выбросила из окна во двор дворняжку по кличке Куся. Животное умерло от полученных травм.

Семенищева признала вину и раскаялась в содеянном. Известно, что она страдает хроническим заболеванием, отмечается в материале.

Суд приговорил женщину к штрафу в 8 тыс. рублей.

Ранее, в январе, в Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна 12-го этажа кота, который принадлежит его бывшей жене. Женщина приехала к экс-супругу, чтобы забрать питомца по имени Сева. Однако мужчина заявил, что «спустил» кота, и посоветовал искать его на козырьке подъезда. Животное получило перелом лап. Женщина обратилась в полицию.