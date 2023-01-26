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Синоптики спрогнозировали плюсовую температуру в Москве 26 января

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Облачность, местами небольшие осадки в виде снега или дождя, гололед и до +1 градуса — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 26 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –1 до +1 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области днем ожидается от –4 до +1 градусов, ночью — до 7 градусов мороза.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

24 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что февраль традиционно не является самым холодным месяцем года, такая прерогатива остается за январем. По ее словам, минимальная температура будет не ниже чем –10...–15 градусов.

Кроме того, метеорологи уже составили предварительный прогноз на февраль в столице. Последний месяц зимы будет мягким, но снежным: высота снежного покрова может увеличиться до 36–38 см, рассказали в центре погоды «Фобос».

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