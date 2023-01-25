Жительница Керчи получила условный срок за 13 эпизодов мошенничества

В Керчи городской суд признал 38-летнюю местную жительницу виновной в 13 эпизодах мошенничества. Женщину приговорили к 2 годам и 3 месяцам условно с испытательным сроком 2 года. Об этом в среду, 25 января, в Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как пишет ИА «Крыминформ», суд установил, что осужденная обещала местным жителям помощь в постановке на кадастровый учет и оформлении в собственность земельных участков.

«Исполнять взятые на себя обязательства злоумышленница не намеревалась, денежными средствами в размере более 500 тыс рублей распорядилась по своему усмотрению», говорится в сообщении ведомства.

Иски о возмещении ущерба также были удовлетворены.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее, 2 декабря 2022 года, сообщалось, что Бутырский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима брачного афериста Нодиржона Рахманова, который выманил у трех женщин более 23 млн рублей.