Путин поддержал идею снова провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи в РФ

В перспективе в России вновь будет возможно провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Такую идею поддержал 25 января президент РФ Владимир Путин, общаясь с учащимися российских вузов по случаю Татьяниного дня.

Глава государства отреагировал на соответствующее предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой, заметив, что в современных условиях осуществить эту идею не так просто. Хотя в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, напомнил он, Россия уже проводила такой фестиваль, и очень успешно.

«Я думаю, что всë в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим. Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо», — добавил президент.

При этом Путин отметил, что не все зависит от желания властей.

«Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно», — сказал он.

Также президент поддержал идею перенести День молодежи в России на последнюю субботу июня. Одна из учащихся попросила главу государства перенести праздник, пояснив, что сейчас он выпадает на фиксированную дату — 27 июня, когда студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой. Путин пообещал обсудить этот вопрос с министром науки и образования Валерием Фальковым.

Ранее в среду президент РФ побывал в МГУ имени М.В. Ломоносова в честь праздника Татьянин день, который ежегодно отмечается 25 января. Глава государства традиционно в этот день общается со студентами.

Входе визита в университет Путин также осмотрел новый учебно-практический корпус вуза и ознакомился с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах.