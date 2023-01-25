Захарова указала на поездку главы минфина США в Африку после визита Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что вслед за министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Африку устремилась глава минфина США Джанет Йеллен. Мнение по этому поводу она высказала в своем Telegram-канале в среду, 25 января.

В своем посте Захарова ответила на критику писателя Анатолия Несмияна, указавшего, что королевство Эсватини, отмеченное как один из пунктов африканского турне Лаврова, занимает лишь 154-е место в мире по численности населения.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ напомнила, что у Эстонии население еще меньше — 158-е место в мире, а по показателям валового внутреннего продукта (ВВП) Таллин тоже далеко не в первой сотне, «несмотря на бесконечные западные вливания для поддержки русофобского форпоста».

Захарова посоветовала высказывающим подобные мнения критикам подумать о том, «случайно ли, что по следам Лаврова в Африку с визитами в государства региона направилась глава минфина США Джанет Йеллен».

23 января Лавров в рамках африканского турне прибыл в ЮАР, председательствующую в этом году в БРИКС. Он также уже посетил Эсватини и Анголу, по итогам переговоров с президентом которой глава российского МИДа сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе. По его словам, на саммит в ЮАР пригласят и группу африканских стран.

БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China и South Africa) — это межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.