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В России предложили запретить майнинг в жилых домах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России могут ввести запрет на майнинг в жилых домах для предотвращения пожаров. Такие рекомендации направила комиссия по энергетике Госсовета в правительство, следует из протокола заседания от 13 декабря (есть у «Известий»).

Пост-крипто: Минфин определился с позицией по налогу на майнинг
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В энергодефицитных регионах (к ним относятся, например, Москва и Московская область, Кубань и Адыгея) предлагают запретить эту деятельность, а субъекты РФ намерены наделить полномочиями дополнительного налогообложения на добычу криптовалют.

Сейчас в России нет законодательства, которое регулирует майнинг. В Госдуме (ГД) в декабре 2022-го планировали принять в первом чтении законопроект о легализации этого вида деятельности, деклараций о доходах и уплате налогов, а в доработанном варианте во втором и в третьем чтениях — в январе этого года. Но рассмотрение документа отложили, писали «Известия».

Наиболее вероятно, что в случае одобрения в правительстве предложенные Госсоветом ограничения могут быть направлены в Госдуму в рамках отдельных законопроектов, сказал «Известиям» член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Токов закон: майнинг в жилых домах может попасть под полный запрет

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