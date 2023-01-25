Швейцария разрешила использовать свое оборудование для разминирования на Украине

Украине в некоторых случаях разрешается использовать произведенное в Швейцарии оборудование для разминирования территории. Об этом заявил 25 января Федеральный совет (правительство) Швейцарии.

Власти европейской страны приняли решение о новом положении в отношении эмбарго на поставки оружия.

«Теперь Швейцария может на индивидуальной основе предоставлять исключения из эмбарго на поставки оружия в отношении оборудования для разминирования на Украине», — говорится в заявлении швейцарского правительства.

Также отмечается, что при выдаче лицензии на экспорт будут приниматься меры для «обеспечения законного использования материала по назначению».

30 декабря также стало известно, что Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования. Киев получил более 1 тыс. миноискателей немецкой компании Vallon и 100 комплектов для обезвреживания бомб.

Ранее, 23 ноября, Швейцария ввела эмбарго на поставки России и Украине товаров военного назначения. Федеральный совет также ввел эмбарго на поставки оружия в Россию, которое частично распространяется на Украину по причинам швейцарского нейтралитета.

До этого, 14 ноября, президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что переговоры между Москвой и Киевом об урегулировании ситуации на Украине вряд ли начнутся в ближайшее время. При этом он указал, что однажды между двумя странами сложится баланс, на основе которого можно будет начать дипломатическое наступление в целях поиска решения. По словам Кассиса, история показывает, что все вооруженные конфликты завершаются таким образом.