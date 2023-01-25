Аэропорт Берлина после забастовки возобновит работу с 26 января

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) после забастовки возобновит работу с 26 января. Об этом 25 января, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

«Обычные полеты возобновятся с началом операций в четверг, 26 января 2023 года. Инфраструктура аэропорта будет полностью доступна после перерыва, связанного с забастовкой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за отмены рейсов и перебронирования билетов в день забастовки в четверг в аэропорту временно увеличится пассажиропоток. Пассажиров попросили приезжать за 2,5 часа до вылета.

Ранее в этот день аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки наземного персонала. Всего демонстрации затронули около 300 рейсов в немецкую столицу и из нее. Члены профсоюза Verdi требовали повышения заработной платы сотрудников на €500 в месяц. В ответ работодатель предложил им единовременную выплату в размере €2 тыс.

О намерении профсоюза провести протестную акцию сообщалось ранее, 23 января.

27 декабря 2022 года авиакомпания Испании Air Nostrum отменила более 30 рейсов из-за забастовки пилотов, объявленной профсоюзом Sepla. По данным издания El País, пилоты недовольны блокировкой руководством переговоров по вопросу повышения заработной платы на фоне выросшего уровня стоимости жизни в стране.