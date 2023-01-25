В Москве «Газель» насмерть сбила пешехода
На Ленинградском шоссе в Москве «Газель» сбила пешеходов. По данным источника «Известий», в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.
В ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в этот день в Тульской области на трассе Калуга – Тула – Михайлов – Рязань произошло ДТП с микроавтобусом Volkswagen и грузовиком «КамАЗ». В результате аварии погибли девять человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.