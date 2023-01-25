Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиция Греции внесла вотум недоверия правительству из-за скандала с прослушкой
Мир
Небензя указал на невозможность поставок удобрений Сирии из-за санкций США
Политика
Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимопризнании виз
Мир
Байден обсудил с лидерами стран Европы координацию в вопросе поддержки Киева
Мир
МИД РФ выразил надежду на соблюдение Эстонией правил ООН в вопросе судоходства
Мир
В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев
Мир
Постпредство РФ указало на неправомерность включения Одессы в список наследия ЮНЕСКО
Мир
В Берлине антивоенные активисты вышли на митинг против поставок танков Украине
Спорт
Украинские фигуристы согласились дать интервью на русском языке
Общество
Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Тульской области
Мир
СМИ сообщили о трех многотысячных митингах в Барселоне
Сюжет:

ВС РФ уничтожили командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области

Рогов: командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области уничтожено
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ уничтожили командование 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в среду, 25 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ударная сполна: российская армия улучшает позиции в Донбассе и Запорожье
Тактические успехи на стратегических направлениях могут быть подготовкой к масштабному наступлению, считают эксперты

Ранее в этот день Рогов заявил, что основные боевые действия в Запорожской области проходят по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов. По его словам, ВС ФР путем разведки боем шаг за шагом продвигаются вперед.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что в ходе наступательных действий российские подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023