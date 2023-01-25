ВС РФ уничтожили командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области

ВС РФ уничтожили командование 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в среду, 25 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее в этот день Рогов заявил, что основные боевые действия в Запорожской области проходят по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов. По его словам, ВС ФР путем разведки боем шаг за шагом продвигаются вперед.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что в ходе наступательных действий российские подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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