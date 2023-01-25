Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиция Греции внесла вотум недоверия правительству из-за скандала с прослушкой
Мир
Небензя указал на невозможность поставок удобрений Сирии из-за санкций США
Политика
Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимопризнании виз
Мир
Байден обсудил с лидерами стран Европы координацию в вопросе поддержки Киева
Мир
МИД РФ выразил надежду на соблюдение Эстонией правил ООН в вопросе судоходства
Мир
В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев
Мир
Постпредство РФ указало на неправомерность включения Одессы в список наследия ЮНЕСКО
Мир
В Берлине антивоенные активисты вышли на митинг против поставок танков Украине
Спорт
Украинские фигуристы согласились дать интервью на русском языке
Общество
Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Тульской области
Мир
СМИ сообщили о трех многотысячных митингах в Барселоне

Литва призвала страны ЕС понизить уровень дипотношений с РФ

0
Фото: ТАСС/MARTIN DIVISEK
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литва призывает страны Евросоюза (ЕС) понизить статус дипломатического представительства РФ, последовав примеру стран Балтии. Об этом 25 января заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

Расовый фактор: в Прибалтике начали преследовать «хороших русских»
Эмигранты из РФ столкнулись с ненавистью на национальной почве

«Мы выражаем поддержку Латвии и Эстонии, понизившим статус дипломатического представительства России в своих странах, и призываем другие государства ЕС последовать примеру теперь уже всех стран Балтии», — сказал Ландсбергис журналистам.

При этом он отметил, что Вильнюс первым предпринял такие шаги, объявив о высылке посла РФ в Литве в мае 2022 года.

23 января глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс сделал заявление о принятом республикой решении понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом он написал в Twitter, добавив, что Латвия «требует от России действовать соответствующим образом». Это делается в знак солидарности с Эстонией.

Москва назвала шаги Риги недружественными и подчеркнула, что российская сторона будет «жестко реагировать на любые такие враждебные действия».

В тот же день Москва понизила уровень дипотношений с Таллином. Во внешнеполитическом ведомстве РФ объяснили, что это решение было принято на фоне недружественной политики балтийской республики. В этот же день в МИД РФ вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

Как заявил 25 января спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией нужно было принять уже давно. По его словам, сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности.

Власти стран Прибалтики давно известны своей русофобской и антироссийской политикой. Она особенно усилилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса. 10 января латвийский МИД заявил, что в интересах Риги добиться разгрома России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023