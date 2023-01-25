Литва призвала страны ЕС понизить уровень дипотношений с РФ

Литва призывает страны Евросоюза (ЕС) понизить статус дипломатического представительства РФ, последовав примеру стран Балтии. Об этом 25 января заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы выражаем поддержку Латвии и Эстонии, понизившим статус дипломатического представительства России в своих странах, и призываем другие государства ЕС последовать примеру теперь уже всех стран Балтии», — сказал Ландсбергис журналистам.

При этом он отметил, что Вильнюс первым предпринял такие шаги, объявив о высылке посла РФ в Литве в мае 2022 года.

23 января глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс сделал заявление о принятом республикой решении понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом он написал в Twitter, добавив, что Латвия «требует от России действовать соответствующим образом». Это делается в знак солидарности с Эстонией.

Москва назвала шаги Риги недружественными и подчеркнула, что российская сторона будет «жестко реагировать на любые такие враждебные действия».

В тот же день Москва понизила уровень дипотношений с Таллином. Во внешнеполитическом ведомстве РФ объяснили, что это решение было принято на фоне недружественной политики балтийской республики. В этот же день в МИД РФ вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

Как заявил 25 января спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией нужно было принять уже давно. По его словам, сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности.

Власти стран Прибалтики давно известны своей русофобской и антироссийской политикой. Она особенно усилилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса. 10 января латвийский МИД заявил, что в интересах Риги добиться разгрома России.