Лидеры ФРГ, США, Франции, Британии и Италии заявили о продолжении поддержки Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Великобритании и Италии Джо Байден, Эммануэль Макрон, Риши Сунак и Джорджия Мелони договорились продолжать военную поддержку Киева в рамках евроатлантической координации. Об этом сообщил журналистам представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт в среду, 25 января.

Он отметил, что лидеры вышеуказанных стран провели телефонные переговоры, центральной темой которых стали вопросы безопасности Украины.

«Все пятеро глав государств и правительств договорились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации», — сообщил Хебештрайт.

Ранее в этот же день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. В заявлении правительства Германии отмечалось, что другие европейские страны — партнеры Германии — также передадут Украине немецкие танки со своих складов.

Тогда же министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция доставит первые бронемашины AMX10-RC на Украину уже в феврале.

Также в среду агентство Bloomberg сообщило о решении США передать Украине 31 танк Abrams на $400 млн. Примерно о таком же количестве танков, которые США планируют предать Киеву, сообщили также телеканалу CNN два американских чиновника.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.