Лукашенко прибыл с визитом в ОАЭ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщило в среду, 25 января, агентство «БелТа».

«Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Абу-Даби», — отмечено в сообщении агентства.

Визит Лукашенко в ОАЭ состоялся по приглашению руководства страны. Там у белорусского лидера запланирован ряд встреч и переговоров. О том, что он получил соответствующее приглашение, президент Белоруссии сообщал во время посещения выставки «Беларусь интеллектуальная» 20 января.

«Меня приглашают в Эмираты. Они там серьезно занимаются искусственным интеллектом. Я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует», — рассказывал глава государства.

Также известно, что в ближайшие дни состоится визит президента Белоруссии в Зимбабве по приглашению лидера африканского государства.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что руководители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) утвердили 15 документов по итогам саммита в Бишкеке. Среди них — решение о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле.