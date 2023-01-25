В РФС подвергли критике решение о переносе Суперкубка УЕФА из Казани

Перенос матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году из Казани в Афины не имеет отношения к спорту. Об этом 25 января заявили в Российском футбольном союзе (РФС).

«Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым, оно не имеет никакого отношения к спорту», — заявили ТАСС в РФС.

В организации отметили, что у Казани имеются огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности.

«В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований», — сообщили в союзе.

Ранее в этот день Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отозвал у Казани право на проведение матча за Суперкубок в 2023 году и перенес его в Афины. Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса 16 августа.

Днем ранее Российский футбольный союз (РФС) согласовал с УЕФА порядок дальнейшего взаимодействия по вопросу возвращения сборных и клубов РФ на международную арену. В РФС сообщили, что следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале.

В конце декабря сообщалось, что УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола. На первом этапе предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи. В тот же день в РФС анонсировали, что международный турнир по футболу для юношеских сборных команд пройдет под эгидой УЕФА в мае 2023 года в Волгограде.

Кроме того, в том же месяце Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не станет препятствовать участию России в отборе на чемпионат мира 2026 года при переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК). Об этой возможности говорил в ноябре Дюков, однако по итогам заседание исполкома обсуждение этого вопроса было приостановлено.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.