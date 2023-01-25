Тутберидзе стала тренером итальянского фигуриста

Российский тренер Этери Тутберидзе будет работать с итальянском фигуристом Даниэлем Грасслем. Об этом 24 января сообщил телеканал Rai.

Спортсмен получил разрешение от своей национальной федерации. На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит с 25 по 29 января в Эспоо, его сопровождают тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков из команды Тутберидзе.

Грассль является действующим серебряным призером чемпионата Европы. В текущем сезоне он выиграл этап Гран-при в Великобритании и занял шестое место в финале Гран-при.

Ранее 25 января на чемпионате Европы украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта разрешили взять у них интервью на русском языке, предложив также пообщаться на английском или украинском.