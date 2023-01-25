Захарова назвала невежеством включение Одессы в список наследия ЮНЕСКО

Глава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле проявила невежество, включив Одессу в список всемирного наследия. Об этом в среду, 25 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала на то, что Одессу включили в список, когда киевские власти сносят исторические памятники в этом городе, объявляя всему культурному наследию своей страны тотальную войну.

«Госпожа Азуле могла бы хоть это знать. Какое-то чудовищное невежество проявляет руководитель международной организации, в реферата которой входит в том числе ликвидация безграмотности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что «безграмотность западников просто поражает».

Ранее в этот день исторический центр Одессы был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В организации отметили, что это решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Объект также внесен в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

В свою очередь постпредство РФ при организации отметило, что данное решение ЮНЕСКО принято в обход правил процедуры и не выдерживает критики. Кроме того, в представительстве подчеркнули, что Киев утаил от организации информацию о сносе памятников в Одессе перед ее включением в список и отказался предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения, ссылаясь на военную тайну.

29 декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятник Екатерине II. Монумент планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.