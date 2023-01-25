Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиция Греции внесла вотум недоверия правительству из-за скандала с прослушкой
Мир
Небензя указал на невозможность поставок удобрений Сирии из-за санкций США
Политика
Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимопризнании виз
Мир
Байден обсудил с лидерами стран Европы координацию в вопросе поддержки Киева
Мир
МИД РФ выразил надежду на соблюдение Эстонией правил ООН в вопросе судоходства
Мир
В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев
Мир
Постпредство РФ указало на неправомерность включения Одессы в список наследия ЮНЕСКО
Мир
В Берлине антивоенные активисты вышли на митинг против поставок танков Украине
Спорт
Украинские фигуристы согласились дать интервью на русском языке
Общество
Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Тульской области
Мир
СМИ сообщили о трех многотысячных митингах в Барселоне

Захарова назвала невежеством включение Одессы в список наследия ЮНЕСКО

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле проявила невежество, включив Одессу в список всемирного наследия. Об этом в среду, 25 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Храм спасите: РФ готова сотрудничать с ЮНЕСКО в мониторинге памятников НКР
Однако российские миротворцы не смогут взять под охрану все объекты религиозного наследия в Карабахе

Она указала на то, что Одессу включили в список, когда киевские власти сносят исторические памятники в этом городе, объявляя всему культурному наследию своей страны тотальную войну.

«Госпожа Азуле могла бы хоть это знать. Какое-то чудовищное невежество проявляет руководитель международной организации, в реферата которой входит в том числе ликвидация безграмотности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что «безграмотность западников просто поражает».

Ранее в этот день исторический центр Одессы был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В организации отметили, что это решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Объект также внесен в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

В свою очередь постпредство РФ при организации отметило, что данное решение ЮНЕСКО принято в обход правил процедуры и не выдерживает критики. Кроме того, в представительстве подчеркнули, что Киев утаил от организации информацию о сносе памятников в Одессе перед ее включением в список и отказался предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения, ссылаясь на военную тайну.

29 декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятник Екатерине II. Монумент планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023