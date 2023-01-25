Дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Биробиджане в этом году

В Биробиджане (ЕАО) в 2023 году планируют завершить строительство нового многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилфонда. Об этом ИА EAOMedia сообщили в городской администрации.

Дом на 50 квартир возводят по улице Осенней, 1а. К 15 декабря 2023 года подрядчик обещает завершить работы и передать квартиры в муниципальную собственность.

Для покупки жилья в новом доме используются эскроу-счета. Будущие владельцы недвижимости переводят деньги не застройщику, а на специальный эскроу-счет в банке. Компания получает доступ к ним только после сдачи дома. Само же строительство ведется на кредитные или собственные средства застройщика.

Как отмечает ИА EAOMedia, в этом году в Биробиджане планируют возвести еще два новых дома на улицах Стяжкина и Парковой. Заказчиком выступает региональное правительство. Таким образом в городе расселят около 200 помещений в аварийных домах.