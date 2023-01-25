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Украинские фигуристы согласились дать интервью на русском языке

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Фото: ТАСС/Jonathan Moscrop
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Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта разрешили взять у них интервью на русском языке. Об этом 25 января сообщил «Спорт-Экспресс».

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На чемпионате Европы по фигурному катанию Серова и Хобта заняли 10-е место в короткой программе среди спортивных пар и вышли к журналистам, чтобы дать комментарий.

«Можете говорить на английском, украинском, русском языке — как вам будет удобно», — сказал Хобта.

В итоге для общения был выбран английский язык.

Ранее, 6 февраля, во время зимних Олимпийских игр в Пекине украинский фигурист Иван Шмуратко заявил, что счел свое общение с российскими журналистами как попытку создать хайп со стороны представителей прессы. Спортсмен предпочел отвечать на вопросы российских журналистов на английском языке, а затем и на украинском.

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