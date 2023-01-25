Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Тульской области, где погибли девять человек. Об этом в среду, 25 января, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По факту ДТП на автодороге «Золотое кольцо» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц». — Ред.)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела.

Ранее в этот день в Тульской области на трассе Калуга – Тула – Михайлов – Рязань произошло ДТП с микроавтобусом Volkswagen и грузовиком «КамАЗ». В результате аварии погибли девять человек.

На место происшествия незамедлительно отправились два пожарных расчета и работники скорой медицинской помощи.