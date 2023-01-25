Жителю Приангарья вынесли приговор за вырубку леса на 22 млн рублей

В Иркутской области суд вынес приговор 58-летнегому жителю Киренского района, который обвинялся в незаконной вырубке леса на 22 млн рублей. Об этом сообщают пресс-службы региональных ГУ МВД России и прокуратуры.

Установлено, что в период с 2019 по 2020 год подсудимый организовал вырубку деревьев в Киренском лесничестве. Он привлек сторонних работников и предоставил им технику, пилы, ГСМ. Общий размер ущерба лесному фонду превысил 22 млн рублей.

Как выяснилось, места произрастания ликвидной древесины заранее определили сотрудники самого лесничества. Уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство, уточняет ИА IrkutskMedia.

Житель Киренского района признан виновным по ч. 3 ст. 280 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему назначено наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.