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СМИ сообщили о трех многотысячных митингах в Барселоне

El Pais: в Барселоне на митинги вышли около 17 тыс. врачей, таксистов и преподавателей
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Фото: Global Look Press
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В среду в Барселоне проходят сразу три многотысячных митинга с участием врачей, таксистов, сотрудников образовательных учреждений. Всего на митинги вышло около 17 тыс. человек, сообщает 25 января газета El Pais.

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По информации издания, врачи требуют улучшения условий труда, в частности увеличения заработных плат, сокращение рабочей нагрузки, расширение штата сотрудников и поддержку молодых специалистов. Уточняется, что часть протестует у здания парламента Каталонии, а другая — перед штаб-квартирой департамента здравоохранения.

Одновременно с этим более 1 тыс. такси перекрыли центральную улицу Гран Виа в Барселоне. Таксисты протестуют против действующей системы выдачи лицензий, требуя от властей урегулировать законодательство в области сервисов по перевозке пассажиров.

Кроме того, акцию протеста организовали преподаватели государственных учебных заведений и сотрудники школьной администрации. Они требуют увеличения количества преподавательского состава, а также инвестирования в образование более 6% ВВП Каталонии.

По данным газеты, на митинги в Барселоне вышло около 17 тыс. человек, в том числе 10 тыс. врачей, около 5,6 тыс. учителей и почти 2 тыс. таксистов.

Ранее, 21 января, в центре Мадрида прошла антиправительственная акция с участием десятков тысяч человек. Митингующие скандировали лозунги с призывом к отставке правительства и против действующего премьер-министра Педро Санчеса.

Протестующие, в частности, выступили против решения властей заменить статью Уголовного кодекса «Бунт», по которой были осуждены многие лидеры каталонского процесса за независимость, на статью «Массовые беспорядки в тяжелой форме», что привело к значительному смягчению наказания за это преступление.

1 октября 2017 года прошел референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором участвовали 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. Власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть каталонских сепаратистов покинула страну, остальных арестовали.

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