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Два человека погибли в результате нападения с ножом в поезде на севере ФРГ

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Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg
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Два человека погибли в результате нападения злоумышленника с ножом в поезде на севере ФРГ. Об этом в среду, 25 января, сообщает немецкая газета Die Welt.

Мужчина напал на пассажиров в пригородном поезде, следовавшем из Киля в Гамбург. Он ранил семь человек, в результате двое из них скончались.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Большая часть железнодорожной станции оцеплена. В настоящее время нападавший мужчина арестован.

11 января мужчина ранил ножом шесть человек на Северном вокзале Парижа, среди пострадавших оказался офицер пограничной полиции. Полицейские обезвредили преступника злоумышленника, ранив его, и затем задержали.

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