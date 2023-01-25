Два человека пострадали в ДТП в Красноярском крае

В Уярском районе Красноярского края в результате столкновения легковушек пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 25 января недалеко от города Уяр. По предварительным данным, молодой водитель «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в Renault.

От удара обе машины получили сильные повреждения. Водители госпитализированы с различными травмами, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Утром 24 января в Коченевском районе Новосибирской области столкнулись легковая Mitsubishi и карета скорой помощи. Погибли водитель и пассажир иномарки, а также два пассажира «скорой».