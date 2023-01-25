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Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон

Орнитолог Беме объяснила испугом появление над Киевом тучи кружащих ворон
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Огромное количество ворон, ранее замеченное над Киевом, скорее всего, просто спугнули. Такое мнение профессор, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии МГУ Ирина Беме высказала в среду, 25 января, в беседе с Lenta.Ru.

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Специалист отметила, что это могла быть реакция на хищника, но ночью они не летают, а стаи ворон были замечены именно в ночное время, передает НСН.

«Скорее всего, это просто что-то тревожное со стороны человека: либо какое-то освещение включилось внезапно, либо какой-то взрыв или стрельба их спугнули», — заключила Беме.

Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что огромное количество птиц над Киевом могли спровоцировать антирелигиозные действия украинских властей, сообщает телеканал «360».

В начале недели в Сети появился видеоролик, на котором якобы над одним из районов Киева низко летает большая стая ворон.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

В 2023 году тенденция продолжилась. Так, 22 января в Киевской области захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В церкви отметили, что это уже не первая попытка захвата.

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