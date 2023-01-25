Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Огромное количество ворон, ранее замеченное над Киевом, скорее всего, просто спугнули. Такое мнение профессор, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии МГУ Ирина Беме высказала в среду, 25 января, в беседе с Lenta.Ru.
Специалист отметила, что это могла быть реакция на хищника, но ночью они не летают, а стаи ворон были замечены именно в ночное время, передает НСН.
«Скорее всего, это просто что-то тревожное со стороны человека: либо какое-то освещение включилось внезапно, либо какой-то взрыв или стрельба их спугнули», — заключила Беме.
Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что огромное количество птиц над Киевом могли спровоцировать антирелигиозные действия украинских властей, сообщает телеканал «360».
В начале недели в Сети появился видеоролик, на котором якобы над одним из районов Киева низко летает большая стая ворон.
В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.
В 2023 году тенденция продолжилась. Так, 22 января в Киевской области захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В церкви отметили, что это уже не первая попытка захвата.