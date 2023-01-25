В Берлине антивоенные активисты вышли на митинг против поставок танков Украине

Антивоенные активисты в Берлине устроили митинг в самом центре столицы Германии, у Бранденбургских ворот. Об этом сообщает 25 января корреспондент «Известий», находящийся на месте событий.

Немцы с плакатами, на которых выражается недовольство решением об отправке на Украину тяжелых боевых танков Leopard 2, расположились напротив Бранденбургских ворот, неподалеку от посольства США в Берлине.

Протестующие занимают активную антивоенную позицию. В комментариях «Известиям» немцы назвали ФРГ «фашистским государством». Также собравшиеся отметили, что агрессором в данном случае является не Россия, а Германия, которая по большому счету своими действиями развязывает третью мировую войну.

«Дипломатия вместо оружия обеспечивает нейтралитет Германии», — гласит одна из надписей на плакате.

Ранее в среду правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. В заявлении правительства Германии отмечалось, что другие европейские страны — партнеры Германии — также передадут Украине немецкие танки со своих складов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января отметил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

До этого массовая акция против антироссийской политики Запада проходила в Берлине 15 января. На улицы столицы Германии вышли тысячи человек с лозунгами в поддержку России. При этом некоторые из участников акции принесли с собой и развернули флаг Донецкой Народной Республики (ДНР).

До этого, в конце декабря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что конфликт на Украине непросто дается гражданам ФРГ, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать.

В ноябре 2022 года в Лейпциге и ряде других городов Германии также прошли митинги в поддержку России. Протестующие призывали пересмотреть санкции в отношении РФ, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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