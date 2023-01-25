Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 25 января заявил, что украинские власти могут потерять выход к морю.

Он раскритиковал власти Киева за то, что те требуют всё больше танков, машин и оружия. Так, по данным журнала Der Spiegel, замглавы МИД Украины Андрей Мельник запросил у Запада истребители, боевые корабли и подводные лодки.

«Ладно, самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — написал Медведев в Telegram-канале.

Ранее в этот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что страны Запада использовали Украину для того, чтобы вести колониальную политику в отношении русскоязычного населения.

Также 25 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что на данный момент отсутствуют возможности для дипломатического решения конфликта на Украине.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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