Шольц затруднился назвать стоимость поставок танков на Украину

Германия самостоятельно понесет расходы на поставки танков Leopard 2 на Украину. Об этом 25 января заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Я не могу точно сказать, сколько в сумме будет стоить поставка, но мы сами понесем расходы», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир.

25 января правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Решение властей ФРГ вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев со своей стороны сообщил «Известиям», что данное решение является крайне опасным и переводит конфликт на новый уровень противостояния. При этом он отметил, что Россия в очередной раз убедилась, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса.

За день до этого, 24 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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