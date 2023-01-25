Убиравший снег с крыши дома мужчина разбился в Красноярском крае

В поселке Краснокаменск (Красноярский край) насмерть разбился мужчина, убиравший снег с крыши дома. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия произошла днем 25 января на улице Центральной, 23. Во время чистки кровли пятиэтажного дома 27-летний мужчина сорвался и упал на землю. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, договор на расчистку кровли мужчина заключил в тот же день с ООО «Управляющая компания «Краснокаменские Энергосети».

По факту гибели человека организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.