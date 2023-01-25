В ЕС запланировали провести расследование против Microsoft из-за сбоя в Teams

Страны Европы собираются начать антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Microsoft о злоупотреблении положением на рынке из-за сервиса видеозвонков и обмена сообщениями Teams. Об этом 25 января уведомил журнал Politico, сославшись на свои источники.

Власти подозревают Microsoft в использовании несправедливых преимуществ для продвижения Teams вместе с широко распространенным пакетом приложений Office, отмечается в материале.

По информации собеседников Politico, Еврокомиссия планирует оперативно начать расследование и уже готовит официальное заявление с претензиями о нарушении конкуренции к американской компании.

Ранее в среду от тысячи пользователей по всему миру поступили жалобы по поводу работы нескольких сервисов, включая мессенджер Teams, а также электронную почту Outlook. Позже Microsoft заявила об устранении неполадок.

В 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен основали Microsoft. Штаб-квартира корпорации расположена в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft — разработчик операционной системы Windows.

С 1 февраля компания Microsoft прекратит продажу лицензионных копий операционной системы Windows 10. При этом данная система «по-прежнему будет поддерживаться обновлениями безопасности, которые помогут защитить компьютер от вирусов, шпионского и другого вредоносного ПО, до 14 октября 2025 года».