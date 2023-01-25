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МИД РФ выразил надежду на соблюдение Эстонией правил ООН в вопросе судоходства

Официальный представитель МИД Захарова: Россия исходит из того, что Эстония будет строго следовать положениям Конвенции ООН
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Фото: Global Look Press/dpa/Holger Hollemann
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Россия надеется, что Эстония, несмотря на планы ограничить судоходство в прилежащей зоне Финского залива, будет следовать положениям Конвенции Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 25 января.

«Установление прилежащей зоны является обычной практикой прибрежных государств, но в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года не дает возможности контролировать и тем более препятствовать судоходству», — отметила Захарова, слова которой опубликованы на сайте дипведомства.

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Она добавила, что с учетом вышеизложенного Россия исходит из того, что Эстония, несмотря на ее планы в отношении прилежащей зоны в Финском заливе, будет строго следовать положениям упомянутой Конвенции.

Накануне посол России в Эстонии Владимир Липаев отметил, что власти Эстонии не имеют права ограничивать свободный проход судов в зоне, прилегающей к ее территориальным водам в Финском заливе, если кораблем не было нарушено законодательство на суверенной эстонской территории.

14 января, глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу заявил, что правительство прибалтийской республики поручило ведомствам «выработать свою позицию» относительно блокировки Финского залива для прохода российских судов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о действии международного права в ответ на просьбу журналистов прокомментировать инициативу эстонского правительства о закрытии Финского залива для РФ.

23 января Москва понизила с ней уровень дипотношений с Таллином. Причинами для такого шага в МИД РФ назвали тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении РФ со стороны властей Эстонии.

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