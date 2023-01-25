ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список Всемирного наследия

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла исторический центр Одессы на Украине в список всемирного наследия. Об этом она сообщила 25 января в Twitter.

«Комитет Всемирного наследия в среду принял решение о включении Исторического центра города-порта Одесса (Украина) в список Всемирного наследия. Это решение признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его», — говорится в сообщении пресс-службы.

Объект также внесен в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

В список Всемирного наследия также вошли Международная ярмарка Рашида Карами в ливанском Триполи и Археологические памятники Мариба в Йемене.

Ранее, 1 июля, украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как указано на сайте организации, культура приготовления украинского борща «нуждается в срочной охране».

До этого, 9 июня, постоянный представитель РФ при организации Александр Кузнецов рассказал, что украинская делегация обвинила Россию в представлении угрозы украинскому борщу.