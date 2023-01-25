Мужчина погиб при пожаре в дачном доме в Красноярском крае

В Емельяновском районе Красноярского края в результате пожара в дачном доме погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел рано утром 25 января, информация о нем поступила в ведомство в 5:16. К моменту прибытия спасателей в 5:49 огнем был объят двухэтажный дом и надворные постройки.

В 7:50 пожар локализовали на площади 80 кв. м. В результате дом вместе с постройками выгорел полностью, внутри жилого строения было найдено тело пожилого мужчины.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, пожар тушили с помощью подвозной воды из ближайшего озера. По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

24 января сообщалось о пожаре в жилом доме в Белогорском муниципальном округе Амурской области. Погибли женщина и ее семилетняя дочь.