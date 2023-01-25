СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом 25 января сообщает украинское издание «Общественное».

В какой именно части города слышны взрывы, в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве уже в третий раз за день звучат сигналы воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 17:20 тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях Украины.

Ранее днем воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сообщалось, что сигналы тревоги начали звучать практически во всех областях страны приблизительно с 15:00. Кроме того, воздушная тревога на всей территории страны объявлялась утром этого же дня.

Информации от Минобороны РФ относительно ударов по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины не поступало.

Также в этот день сообщалось, что на Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме. Это произошло в связи с тем, что потребление электроэнергии в стране увеличилось на фоне похолоданий.

Российские войска начали наносить удары по этим критическим объектам страны с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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