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Ученые предупредили о влиянии бега для подавления стресса на психику

Frontiers in Psychology: бег с целью подавления стресса может быть опасен для психики
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Пробежки с целью подавления стресса могут быть опасны для психического здоровья и вызвать привыкание, говорится в опубликованном в журнале Frontiers in Psychology исследовании.

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«Бег предлагает множество преимуществ для физического и психического здоровья, но у некоторых людей может развиться зависимость от физических упражнений, что может вызвать проблемы со здоровьем», — сказано в статье.

Участниками исследования стали 227 бегунов-любителей — как мужчин, так и женщин. Они заполнили анкеты для оценки уровня эскапизма, зависимости от упражнений и удовлетворенности жизнью.

«Эскапизм — это повседневное явление среди людей, но мало что известно о его мотивационных основах, о том, как он влияет на переживания и о его психологических последствиях», — пояснил ведущий автор статьи доктор Норвежского университета науки и технологий Фроде Стенсенг.

В анкетах исследовались три различных аспекта эскапизма и зависимости от упражнений: шкала эскапизма — саморасширение (поиск положительного опыта. — Ред.) или самоподавление (избегание негативных переживаний. — Ред.), шкала зависимости от упражнений и шкала удовлетворенности жизнью.

В октябре врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова рассказала, что внезапный приступ острой боли в левом боку во время бега не представляет опасности для здоровья, это одна из самых частых жалоб среди людей. Специалист пояснила, что «этот вид боли связан с раздражением рецепторов в области селезенки, которая из-за активизации кровообращения переполняется кровью и растягивается».

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