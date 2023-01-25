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Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ–2023

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтерских центров объявили о старте набора иногородних волонтеров на Петербургский международный экономический форум – 2023. Отбор пройдет в рамках Программы мобильности. Подать заявку можно до конца февраля.

60 волонтеров, отобранных в рамках Программы мобильности, помогут в организации форума с 7 по 18 июня 2023 года. Они подготовят площадку для мероприятия, будут сопровождать гостей форума, журналистов, работать на тематических стендах и не только.

Волонтеры должны отвечать следующим требованиям:

  • возраст кандидата не менее 18 лет (на момент подачи заявки);
  • гражданство Российской Федерации;
  • владение английским языком на уровне Upper-intermediate (B2) и выше;
  • регистрация и подача заявки на событие в роли волонтера на сайте congress.ru;
  • наличие опыта в сфере добровольчества, подтвержденного на платформе DOBRO.RU или выявленного в ходе интервью;
  • прохождение online-курса «Событийное волонтерство. Базовый курс».

Заявки волонтеров, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не будут участвовать в следующих этапах отбора. Подходящих кандидатов ждет онлайн-тестирование на личностные качества и знание английского языка, личное интервью, которое пройдет частично на английском языке, а также интервью с Оргкомитетом форума.

Кандидатов, которые успешно пройдут все этапы отбора, обеспечат питанием, проживанием и проездом к месту проведения события и обратно.

Заявки принимаются до 28 февраля включительно. Заполнить анкету можно по ссылке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одно из самых масштабных деловых событий в мире. ПМЭФ проводится уже 26 лет, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Форум объединяет представителей деловых кругов для обсуждения вопросов российской и мировой экономики. В 2022 в ПМЭФ приняли участие более 14 тыс. человек из 130 стран, в том числе главы государств, руководители крупнейших компаний и ключевые эксперты отрасли.

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