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Политолог назвал поведение ФРГ демонстрацией беззубости и покорности

Политолог Бальбек заявил о покорности Берлина Вашингтону
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в среду, 25 января, заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ФРГ не будет поставлять Украине боевые самолеты и отправлять туда солдат.

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«Ему приказали — дал танки, завтра прикажут — поднимет налоги немцам, чтобы поддержать ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.). Старой Европы больше нет, ею правят американские наместники, отсюда и все беды», — сказал Бальбек в беседе с RT.

По словам политолога, поведение ФРГ в последние месяцы является демонстрацией немецкому обществу «полной беззубости и покорности их правителей Вашингтону».

«Руководство главного экономического локомотива Европы «лижет сапоги» чужакам, которые преследуют свои личные интересы», — заключил он.

Ранее в этот день Шольц, выступая в германском парламенте, заявил, что НАТО не будет вводить бесполетную зону на Украине. Он сказал это, отвечая на вопрос одного из членов бундестага, выразившего сомнения в том, не отправит ли Берлин Киеву свои самолеты.

Шольц заверил, что позиция насчет самолетов, наземных войск и бесполетной зоны была высказана в самом начале конфликта и в этом подходе ничего не изменилось, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии «Известиям» указал, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard 2 является крайне опасным и переводит конфликт на новый уровень противостояния.

В НАТО и западных странах с начала спецоперации регулярно комментировали отказ от введения бесполетной зоны.

В частности, еще прошлой весной глава Пентагона Ллойд Остин объяснял, что создание бесполетной зоны будет означать вступление США в конфликт.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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