Создатели Lornsword Winter Chronicle анонсировали стратегию Empire of the Ants

Издательство Microids и французская студия Tower Five 24 января анонсировали в Twitter исследовательскую стратегию Empire of the Ants.

Игра будет основана на романе Бернарда Вербера «Муравьи» 1991 года. Она должна выйти на РС и PlayStation в 2024 году.

В 2000 году Microids уже выпускала стратегию под названием Empire of the Ants, в которой игрок управлял муравьиной колонией, а во внешнем мире руководил войсками и отправлял муравьев за ресурсами.

В новой версии игроку нужно будет возглавить колонию и привести ее к процветанию. Разработчики пообещали создать фотореалистичную графику и постепенно возрастающую сложность игрового процесса.

Студия Tower Five в прошлом создала стратегический боевик Lornsword Winter Chronicle и приключенческий детектив Agatha Christie: The ABC Murders.

Ранее, 17 января, российские разработчики показали дебютный трейлер новой компьютерной хоррор-игры под названием Vasilisa and Baba Yaga. Игра разработана российской независимой студией из Санкт-Петербурга Baba Yaga Games. Сюжет игры основан на сказке про Василису Прекрасную, по которому она отправляется в лес к Бабе-яге, чтобы попросить волшебную силу.