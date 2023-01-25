Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Тюменской области
В Тобольском районе Тюменской области в результате столкновения отечественных легковушек погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла утром 25 января на 260-м км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. По предварительным данным, которые приводит Megatyumen.ru, «Лада Веста», за рулем которой находился 21-летний житель Сургута, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой Ларгус» под управлением жителя Московской области.
В результате ДТП 40-летний водитель «Ларгуса» погиб на месте. Водитель второй машины и его 26-летний пассажир получили различные травмы и были доставлены в больницу, пишет портал «Наш город».
Движение на трассе было временно ограничено и осуществлялось по одной полосе. Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.
18 января в Волгограде столкнулись маршрутка и «КамАЗ». Три человека, в том числе ребенок, погибли. С травмами были госпитализированы двое несовершеннолетних, позднее в больницу доставили еще трех взрослых.