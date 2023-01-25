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Правительство Германии приняло решение об отправке на Украину 14 танков Leopard 2

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Правительство Германии официально заявило, что предоставит странам, имеющим на вооружении немецкие танки Leopard 2, разрешение на их реэкспорт Украине. Также Берлин направит Киеву эти танки и из собственных запасов. Об этом говорится в заявлении кабмина ФРГ от 25 января.

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«Это решение следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. ‹...› Цель — быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роте 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки», — говорится в заявлении.

В кабмине отметили, что обучение украинских экипажей будет проходить в Германии. Помимо обучения, пакет военной помощи также предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и техобслуживания систем.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Тогда же телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что уже 12 стран согласились на передачу Украине танков Leopard 2.

В последние недели Запад активно обсуждает возможность поставок Украине немецких танков Leopard 2 и другой бронетехники. Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому вооружения без согласия страны его производителя. До этого момента Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение, несмотря на давление со стороны союзников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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