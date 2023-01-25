В Венгрии после реставрации открыли советский военный мемориал

В венгерском городе Гёдёллё 25 января открыли после реставрации советское воинское захоронение.

В церемонии приняли участие сотрудники посольства России в Венгрии. Они возложили венок и цветы к мемориальному комплексу на местном кладбище, рассказали в ТАСС.

Мемориал представляет из себя обелиск из серого камня с гербом СССР, увенчанный золотой звездой. На братском захоронении рядом с ним покоятся тела солдат и офицеров, погибших в ходе боев в 1944–1945 годах.

Из 631 захороненных известны имена 576. Останки некоторых из них были перенесены из других районов Венгрии. Одним из похороненных в Гёдёллё является Герой СССР Василий Панчиков. Он погиб 11 декабря 1944 года и был награжден посмертно.

Ранее, 29 октября, советский мемориал был открыт после реставрации в венгерском Дьёре. В результате капитальных работ была приведена в порядок территория захоронения на кладбище Надорвароши, отреставрированы центральный обелиск и скульптура советского солдата, отремонтирован пьедестал, нанесена позолота на герб СССР и пятиконечную звезду.