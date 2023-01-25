Эксперт оценил обновленные требования к идентификации микрозаемщиков

Среди требований, которые Центробанк (ЦБ) указал в перечне конкретных шагов при проверке личности заемщика для микрофинансовых организаций (МФО), есть пункты, которые могут существенно сократить мошенничество, рассказал «Известиям» 25 января финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. Он также рассказал, помогут ли обозначенные в документе меры защитить россиян от злоумышленников.

ЦБ сообщил 23 января на своем сайте о новой редакции базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке. Регулятор подчеркнул, что МФО при оформлении онлайн-микрозаймов будут обязаны проверять личность заемщика по определенным параметрам, что в свою очередь позволит предотвратить мошенничество при получении таких займов с использованием чужих персональных данных.

Финансовый эксперт отметил, что на микрофинансовом рынке основной рост вносят микрофинансовые компании, которые работают именно онлайн. Такие организации в том числе выдают деньги заемщикам, для которых скорость — главный показатель, на который они ориентируются.

«Есть пункты (в документе ЦБ. — Ред.), которые могут существенно сократить, вплоть до нуля, мошенничество или предоставление подложных данных. Например, «проверить принадлежность получателю финансовой услуги банковского счета». То есть платите на счет конкретного заемщика по его реквизитам, а не на номер карты, которую он указал. Или платите на номер карты, если карта эмбоссирована, то есть на ней написано имя и фамилия самого заемщика», — объяснил Лашко.

В то же время, по его словам, такие решения снизят конверсию по выдачам в микрофинансовых компаниях. Это связано с тем, что клиент должен будет знать полные реквизиты своего счета, должен дождаться 40 минут, пока ему на расчетный счет (а не на банковскую карточку) поступят деньги, а также заемщик обязан иметь эмбоссированную карту.

«Много именно таких карт, которые выдаются в банке тут же, когда клиент берет такую низкодоходную карточку, например, платит 300 рублей и получает карту, где не написаны его фамилия и имя. Соответственно, такие люди не смогут взять микрозайм, если будет подобное требование в структуре внутреннего контроля МФО», — сказал эксперт, уточнив, что такая категория граждан — целевая группа микрофинансовых компаний.

Эксперт также отметил еще один пункт — проверку соответствия внешности получателя финансовой услуги путем анализа фотографии физлица в документе. По его словам, есть специальные приложения подписи онлайн-документов, где сравнивается фотография в паспорте и лицо человека в овале, когда проходит идентификация. Он уточнил, что это дополнительный сервис по защите.

Кроме того, указанный в перечне регулятора метод серии контрольных вопросов, непосредственно связанных с данными получателя финансовой услуги — также хороший способ обезопасить клиента, считает Лашко. Так, подобный метод применяется в организациях в ОАЭ, добавил он.

«Но в стандартах ЦБ также есть и несколько проходных пунктов, которые не могут на 100% защитить от мошенничества в интернете», — сказал Лашко.

Ранее, 12 января, стало известно, что согласно прогнозу финансовой онлайн-платформы Webbankir, объем выдач займов «до зарплаты» в 2023 году может вырасти в России на 15–20%. По информации исследователей, такую же динамику покажут и среднесрочные займы на более крупные суммы.