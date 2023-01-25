Глава минобороны Бельгии предложит выделить Украине новый пакет помощи

Министерство обороны Бельгии в пятницу, 27 января, предложит правительству страны предоставить Украине новый пакет военной помощи, заявила глава оборонного ведомства Людивин Дедондер в среду, 25 января.

«В эту пятницу на заседании совета министров я предложу дополнительную помощь для удовлетворения насущных потребностей украинцев в противовоздушной и противотанковой обороне, а также в боеприпасах», — подчеркнула она в эфире телеканала RTL.

25 ноября 2022 года Дедондер сообщала о планах Бельгии предоставить украинской стороне партию беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории.

Министр уточняла, что мобильные лаборатории могут использоваться для организации расследований или оказания помощи гражданскому населению и комбатантам. Главное преимущество такого оборудования заключается в том, что его можно оперативно развернуть в любых условиях, в том числе при работе в зонах бедствия, где нет больниц или, например, родильных домов.

Дополнительно Брюссель направил около 100 военных инструкторов для обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках общеевропейской тренировочной миссии.

В августе Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн для приобретения приборов ночного видения и зимней одежды для военнослужащих.

Страны Запада начали активно оказывать помощь Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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